La carte postale résiste !

Nous nous attardons toujours à faire tourner leurs présentoirs avant de choisir les cartes postales. Paysages, animal préféré ou même dessins humoristiques, elles sont toujours présentes malgré internet. Chaque année, nos compatriotes en écrivent près de 300 millions et les jeunes ne sont pas les derniers à y penser. Toutefois, pour résister, elles ont dû se réinventer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.