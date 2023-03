La CFDT appelle à une nouvelle manifestation

Selon, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, cette réforme est un naufrage. C'est un naufrage sur son contenu, plus personne n'est capable de dire exactement ce qu'il y a dedans. C'est un naufrage sur l'opinion qui la rejette. C'est un naufrage sur un compromis politique. On a très vite compris, je l'avais dit depuis le mois d'octobre je crois, qu'on voyait bien que le gouvernement voulait construire un compromis politique, plutôt qu'un compromis social. Ce compromis politique, il a volé en éclats aujourd'hui. Jeudi, c'est une mobilisation sociale et une mobilisation démocratique auxquelles tous les travailleurs et travailleuses de ce pays sont appelés. Mais également tous les citoyens, pour que le gouvernement entende qu’évidemment que le pouvoir n'est pas à la rue, mais on ne peut pas gouverner contre la volonté des salariés. D'autant plus quand on n'est pas capable de faire passer une loi par le vote normal au parlement. TF1 | Laurent Berger