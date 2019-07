La chaleur profite aux fabricants de glaçons

Avec la canicule, les glaçons sont devenus un or blanc qui peut rapporter gros à ceux qui les fabriquent. Ces producteurs livrent à tour de bras et ils ne sont qu'une trentaine à se partager le marché. Nos reporters ont rendu visite à l'un d'entre eux. Sa production est en hausse de quarante pourcents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.