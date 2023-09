La chambre grandit avec votre enfant

Sarah Kaisermann vient d'entrer en sixième. Elle a eu envie de réaménager sa chambre et de lui faire une beauté. Une coiffeuse, toute neuve, a pris la place des peluches qui font un peu bébé, mais qu'elle garde sous la main. Tout son univers se trouve dans douze mètres carrés pour elle toute seule. Ses besoins et ses goûts changent et la chambre suit le mouvement. L'aménagement n'est jamais figé. Si vous êtes indécis ou que vous n'avez pas le compas dans l'œil, bonne nouvelle, vous pouvez vous faire aider par des décorateurs professionnels. Il vous en coûtera 129 euros par chambre, remboursé si vous achetez pour 800 euros dans le magasin Maison du Monde. L'engouement pour les chambres d'enfants est tel que l'on trouve toutes sortes de conseils gratuits sur les réseaux sociaux. Vidéos, tutos, les sources d'informations sont illimitées. Sur son blogue, Charline Hirigoyen, mère de famille, joint l'utile à l'agréable. Elle a transformé son hobby en activité professionnelle et a créé sa propre marque. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Tran, M. Derre, K. Betun