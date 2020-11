La châtaigne, un fruit à coque aux vertus insoupçonnées

Près de dix tonnes de châtaignes sont livrées chaque jour dans cette usine en Ardèche. Elles sont ensuite posées dans des bacs afin d'être séchées pendant huit jours, durée nécessaire pour faciliter l'épluchage. Seule la partie intérieure du fruit peut être consommée. Une étape entièrement mécanisée afin de décortiquer un torrent de châtaignes en à peine quelques minutes. Il faut ensuite les trier. Un travail qui se fait cette fois à la main pour ne garder que les plus belles. Ce sont elles qui seront broyées pour en faire de la farine. Pour en avoir le cœur net, le mieux c'est encore de se mettre derrière les fourneaux. Dans son atelier, Véronique cuisine exclusivement des produits à base de châtaigne, du plus classique aux plus originales. La châtaigne nous voudrait du bien à notre estomac, mais pas seulement. Dans son laboratoire, Adeline a mis au point un fond de teint à base d'extrait de châtaigne. Une innovation qui vous coûtera 50 euros. Une idée cadeau qui aura tout de même du mal à rivaliser avec la star de Noël, le marron glacé. À l'approche des fêtes de fin d'année, jusqu'à 100 000 marrons sortent quotidiennement de l'usine ardéchoise.