La Chine met en place une loi de sécurité nationale à Hong Kong

Désormais, les manifestants hongkongais risquent gros. Pour avoir écrit indépendance pour l'ex-colonie britannique, ils peuvent être jetés en prison pour subversion, sécession, terrorisme et collusion avec l'étranger. La Chine a adopté ce mardi 30 juin sa loi controversée sur la sécurité nationale dans ce territoire de 7,5 millions d'habitants.