La chloroquine doit-elle être utilisée comme traitement contre le coronavirus ?

La chloroquine pourra bien être administrée contre le coronavirus, mais de manière très encadrée. Uniquement dans les hôpitaux, pour des malades souffrant de forme grave du virus et sur décision collégiale des médecins. Ce qui exclut toute prescription au grand public comme le souhaitait le Pr Didier Raoult. Le virologue marseillais n'a pas suivi le protocole classique d'essai clinique. Et une partie de la communauté scientifique met garde contre des utilisations potentiellement dangereuses pour les patients.