La Clusaz : la retenue d'eau divise la population

À La Clusaz, c'est un projet qui fait débat et qui divise dans cette station de ski. "Des conseils successifs ont décidé de faire cette retenue. Je pense qu'elle est bien pensée. Elle a été approuvée par toutes les choses de l'État, l'écologie. Je pense qu'ils ne feront pas n'importe quoi", explique un habitant. Et une autre de souligner, "arrêtons de détruire le paysage. Arrêtons de construire et d'agrandir le domaine skiable". Le projet, c'est la construction d'une retenue collinaire dans le massif de Beauregard. Un vaste réservoir de 148 000 m3 d'eau, soit le volume de 40 piscines olympiques. L'objectif est de fournir de l'eau potable à la commune, mais aussi d'alimenter les canons à neige de la station. C'est un projet important pour Jean-Christophe Hoff, directeur des remontées mécaniques de La Clusaz (Haute-Savoie). "Les remontées mécaniques sont le moteur économique de cet écosystème-là. On représente environ 2 000 personnes, 2 000 emplois. On réalise 120 millions de chiffre d'affaires... Tout ce qu'on gagne, on le réinvestit sur ce territoire", explique-t-il. Du côté des élus, le projet est tout aussi essentiel. "La Clusaz de par sa géologie ne retient pas l'eau. Donc, il convient de capter l'eau quand elle est en très grande quantité pour la restituer ensuite à la population, pour l'eau potable, pour les agriculteurs, nous sommes au pays du Reblochon, et pour maintenir notre engagement", affirme Didier Thévenet, maire (SE) de La Clusaz (Haute-Savoie). Mais, l'opposition est forte. Cinq associations ont porté plainte contre ce projet, considéré comme antiécologique. TF1 | Reportage J. Duong et J. Chaize