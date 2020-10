La colère des pompiers du Rhône face aux violences urbaines et aux incivilités

Samedi dernier, des pompiers ont été agressés par des individus cagoulés à Rillieux-la-Pape. À Lyon, un autre pompier a été blessé à la tête dimanche. Face à ces violences urbaines récurrentes, plusieurs centaines de soldats du feu ont manifesté ce mercredi à Lyon. D'ailleurs, ils n'hésitent plus à déposer des plaintes face à la multiplication des incivilités dont ils sont les cibles dans le Rhône. Ainsi, 160 ont été enregistrées dans ce département depuis le début de l'année, surtout depuis le déconfinement. Nous avons recueilli quelques-uns de leurs témoignages, ainsi que leurs requêtes.