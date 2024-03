La colère toujours à vif dans le Lot-et-Garonne ?

Laurent Labeauvie et Cédric sont éleveurs. Dans un bâtiment, il y a 4 400 poulets Label rouge, une volaille de qualité vendue 1,93 euro pièce, à peine de quoi couvrir les coûts de production selon Laurent. Ils sont en colère. Comment rivaliser avec les poulets étrangers vendus quatre fois moins chers pour certains et très loin des normes en vigueur en France ? Ce que Laurent attend du gouvernement, c'est d'arrêter les exportations des pays étrangers et qu'ils les laissent vendre leurs produits à un juste prix. La revendication est reprise par tous les agriculteurs, ceux de la Coordination Rurale notamment, syndicat très actif dans le département. Ce samedi 24 février, nous les avions rencontrés, dès notre arrivée à Marmande, mobilisés pour une opération péage gratuit avec contrôle des chargements de chaque camion. Un peu plus tôt, ils avaient trouvé du raisin importé du Pérou. Il n'y a eu aucun débordement lors de cette opération, bon enfant. Le ton monte, en revanche, quand ils évoquent la prétendue proximité de leur syndicat avec l'extrême droite. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage D. Piereschi, A. Janon