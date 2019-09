La commune de Juziers hérite de 2,4 millions d'euros

Décédée en mai 2018 et sans héritier, Janine Vins a légué quatorze appartements, trois maisons, huit locaux commerciaux et des garages à Juziers. Cette commune de quatre mille habitants, située dans les Yvelines, a ainsi reçu prés de deux millions et demi d'euros. Une somme qui équivaut à son budget annuel de fonctionnement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.