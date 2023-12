La commune de Rungis dans la course de Noël

C'est l'agitation nocturne du marché de Rungis, dernière ligne droite avant les fêtes, dernière commande, dernière livraison. Et parmi les stars du moment dans les allées, il y a d'abord les poissonniers. Coquillages, crustacés, tout y est, avec en plus, un zeste de bonne humeur. Sur les lieux, on ne verra pas de prix affiché, nous sommes dans le temple de la négociation. D'autant plus que l'inflation est passée par là, alors les acheteurs s'adaptent. L'autre produit phare du moment, ce sont les volailles et plus précisément, les Chapons. Comme les autres vendeurs, Thierry SImon, boucher volaillier, ne ménage pas ses efforts. Il est présent de minuit à midi, six jours sur sept, et pour cause c'est là qu'il fait son chiffre d'affaires de l'année, au moins 30%. Restaurateurs et commerçants préparent les fêtes dès le mois de novembre, mais à quelques jours de Noël, sur les lieux, le temps semble s'accélérer. Et pour finir, pour les amateurs de foie gras, les prix sont en baisse cette année 2023. TF1 | Reportage F. Agnès, F. Moncelle, C. Souary