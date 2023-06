La consigne fait son retour

Contre ce simple geste, sur les images, un bon d'achat de quelques centimes certes, mais suffisant pour qu'en Alsace, la consigne fasse de la résistance depuis des dizaines d'années. La pratique va d'ailleurs bientôt faire son grand retour. D’ici deux ans, la mise en place de points de collecte pour les bouteilles et pots en verre sera obligatoire dans tous les supermarchés et hypermarchés. Plutôt que d'être jetées, les bouteilles vont pouvoir reprendre le chemin des lignes de production. Dans la brasserie Meteor, les grandes bouteilles de bière sont passées dans un lave-vaisselle géant, avant d'être remplies à nouveau, une manière de faire baisser les prix pour l'entreprise et pour le client. Pour aider les entreprises à se convertir, le gouvernement développe en ce moment toute une gamme de bouteilles et pots standardisés, réemployables 20 fois. De quoi économiser par rapport au recyclage, jusqu'à 51 % d'eau et surtout 76 % de gaz à effet de serre. Encourager le verre pour dissuader du plastique, les associations appellent à aller encore plus loin. Sur le même modèle que le verre, le gouvernement réfléchit aussi à une consigne. Sur les bouteilles en plastique, les détails seront précisés à l'automne. TF1 | Reportage M. Desmoulins, P. Vogel, L. Zajdela