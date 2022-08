La Corse frappée par une tempête meurtrière

Comme si le ciel s’écroulait sur la Corse. Partout sur l’île, les arbres se couchent en quelques secondes. Au volant de sa voiture, un habitant y échappe de justesse. Du nord au sud, un orage d’une extrême violence balaye la Corse. Sur les images, la ville d’Ajaccio, peu après 8 heures, a été plongée dans le noir en quelques minutes. Même les immeubles semblent trembler sous la puissance des vents. À quelques kilomètres, l’aéroport a été à l’arrêt pendant plusieurs heures. Les habitants, coincés chez eux, tentent tant bien que mal de se protéger. À Calvi, il ne reste presque plus rien d’un restaurant balayé par des rafales enregistrées à 197 km/h. L’orage a fait, au moins, six morts en Haute-Corse, à Erbalunga et sur la côte ouest, à Calvi, Girolata, Sagone, et Coggia. Une femme de 72 ans est décédée sur une plage après la chute du toit d’une paillote sur sa voiture. À 120 kilomètres de là, dans un camping de Calvi, particulièrement touché, des vacanciers sont sous le choc. Un homme de 46 ans y a perdu la vie. 115 opérations de secours en mer. À Girolata, une cinquantaine de bateaux de plaisance échoués, environ 300 plaisanciers ont été secourus et ramenés sains et saufs sur la terre ferme. Du jamais-vu pour les secouristes. Les autorités restent sur le qui-vive. Un nouvel orage est attendu en Corse dès ce jeudi soir. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Riccardi