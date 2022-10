La Corse sauvage

C'est une île dans l’île, un territoire tourné vers le large. Les premiers rayons baignent ce mardi matin le sanctuaire de Lavasina, lieu de culte pour toute la Corse. On y vient pour demander des grâces, une protection devant une toile, représentant la Vierge et l'Enfant. Plus étonnants, dans le couvent, Dominique et ses amis viennent de créer un musée, dédié aux ex-votos. Si le Capcorsin est baigné par la foi, il est aussi un aventurier. À partir du 18ème siècle, beaucoup sont allés chercher fortune aux Amériques, Venezuela, Saint-Domingue ou Porto Rico. Et ces voyageurs ont laissé des bâtisses majestueuses dans de nombreux villages du Cap, comme à Sisco. Dans un village, trois maisons d'Américains ont été construites, comme la villa Ramelli. Sa propriétaire, Rose-Marie, arrière-petite-fille de son constructeur, vit encore dedans et il n'est pas simple d'entretenir cette demeure classée patrimoine historique. Laissons ces chefs-d'œuvre d'architecture, nous faisons une halte dans une boulangerie, où l’on continue à préparer une recette typique, le cogolu. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier