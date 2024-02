La Corse, terre d'agrumes

D'un coup de couteau, son parfum explose. C'est le citron de Corse. Pour Jean-André Cardosi, agrumiculteur, ce pourrait être l'avenir de la filière agrume de l'île. La saison de l'incontournable clémentine ne dure que trois mois, jusqu'à janvier. Alors, depuis quelques années, d'autres fruits, comme les kumquats, se sont fait une place dans ses vergers. Pour se distinguer de la concurrence espagnole, marocaine ou sud-africaine, la filière corse souhaite obtenir une IGP pour ses oranges et ses citrons, un label et un enjeu d'avenir pour les producteurs. L'avenir de la filière, c'est aussi la transformation des fruits directement sur l'île, notamment dans une usine flambant neuve, installée au cœur des vergers, à 60 kilomètres au sud de Bastia. Dans des bacs, il y a uniquement des agrumes jugés imparfaits, sauvés du gaspillage. Les fruits proviennent de l'un des 100 agriculteurs partenaires de l'entreprise. Ce jour-là, ce sont des citrons. Le jus et l'huile essentielle seront vendus à des industriels de la cosmétique et de l'agroalimentaire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage É. Payr?´, M. Gatineau