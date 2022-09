La Corse vue du ciel : 50 nuances de bleu

Ni tarmac, ni route, ne cherchez pas. Ce n'est pas un décollage ordinaire que nous vous proposons, car les sentiers battus ont déjà disparu. La piste n'est pas conventionnelle, c'est un champ. Depuis 20 ans, Franck Heliot décolle de Capo di Feno avec son ULM. Nous sommes à l'ouest de la Corse, à quelques battements d'ailes d'Ajaccio. Depuis l'appareil, le pilote de Corsica Sky nous montre "les îles Sanguinaire, le phare, la maison du gardien un peu plus loin. Le pentagone en ruine que tu as au milieu, c'était un lazaret". Le lazaret, c'est là où les bateaux faisaient accoster leurs passagers, autrefois mis en quarantaine pour ne pas risquer d'apporter en Corse une épidémie venue du continent. Nous remontons la côte ouest et ses plages de rêve. La montagne fait comme les touristes, elle se jette dans la mer. "Sur le côté droit, tu aperçois les calanques de Piana, cette partie des calanques qu'on traverse en voiture quand on se rend sur Porto", indique Franck. Le golfe de Porto est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et grâce à l'ULM, nous n'avons pas besoin de parcourir ses lacets pour apercevoir les toits rouges de Piana. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Millanvoye, P. Pelletier, K. Berg