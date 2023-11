La corvée des vitres : les techniques imparables

Comment avoir des vitres propres, sans traces et sans trop d'effort ? Pour voir plus clair dans sa maison, Nina mise sur la technologie. Elle essaie, pour la première fois, un robot lave-vitre à 150 euros. Le robot s'accroche par aspiration. Branché sur secteur ou sur batterie, avec un peu de produit, il lui aura fallu une vingtaine de minutes pour nettoyer une baie vitrée. Autre innovation au rayon nettoyage, c'est le lave-vitre à aspiration. Le prix de l'appareil va de 50 à 90 euros. Tout aussi rapide, finalement, mais un peu plus sportif, Delphine ne lave ses carreaux qu'au chiffon et à l'eau. Pour nous prouver que c'est la matière de la microfibre qui fait le travail, la démonstratrice n'hésite pas à mettre du beurre sur sa vitre. En deux passages, le tissage des chiffonnettes permet d'enlever les traces de gras. Mais pour Gurvan van Zwol, laveur de vitres professionnel qui se déplace chez les particuliers, le matériel ne suffit pas. Il faut savoir s'en servir. Sa technique, façon art martial, utilise deux outils en même temps pour mouiller, frotter et racler. Si vous êtes très bien coordonné, vous pouvez essayer chez vous. Avec de l'eau chaude et un peu de produit vaisselle, le résultat parle de lui-même. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde