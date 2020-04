La Côte de granit rose vue du ciel

Depuis un mois, les sites touristiques sont déserts. C'est le cas de la Côte de granit rose, entre Perros-Guirec et Trébeurden. Les sentiers côtiers, les plages, les restaurants et les hôtels sont fermés. À Perros-Guirec, le port est calfeutré et l'économie est à l'arrêt. En cette saison, de nombreux touristes auraient dû se rendre au pied du phare de Men Ruz.