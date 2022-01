La côte des Etats-Unis est balayée par une tempête de neige

À cause de la neige, plusieurs accidents ont eu lieu hier après-midi sur l'une des autoroutes les plus empruntées du pays. Ce matin, des centaines de voitures sont encore immobilisées. Les automobilistes ont passé la nuit dans leurs véhicules. Dans tout le pays, 3 000 vols ont été annulés. Même l'Air Force One, l'avion de la présidence a connu quelques complications pour accompagner Joe Biden jusqu'à la Maison Blanche. Une maison Blanche qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Ce matin, après le passage de la tempête, Washington s'est réveillé sous le soleil et 35 centimètres de neige. Le Nord Est est habitué à des hivers rigoureux, mais la soudaineté du phénomène a surpris tout le monde, comme en Caroline du Nord où les températures étaient encore très printanières. Plus d'un million de foyers sans électricité. "On savait que ça allait arriver, alors on a fait des réserves d'eaux, on a rempli la baignoire avec des seaux et sorti des bougies", affirme une habitante. Plus surprenant, des Etats du Sud comme la Floride et l'Alabama ont aussi connu de fortes chutes de neige. Il faudrait être beau grand pour ne pas en profiter un peu. T F1 | Reportage A. Monnier, H. Ecarnot, B. Guez, S. Chartier