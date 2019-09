La Cour des comptes épingle la fusion des régions

La fusion de 22 régions métropolitaines, pour en former 13 nouvelles, était l'une des grandes réformes du quinquennat de François Hollande. Cette réforme a été présentée comme la meilleure arme pour couper dans les dépenses, pour faire des milliards d'euros économies. Trois ans après, la Cour des comptes dresse un tableau très différent. Comment expliquer ce bilan ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.