La course folle d’un chihuahua sur l’autoroute

Le chihuahua s’est retrouvé paniqué sur une autoroute urbaine de New York, après s’être enfui de chez lui et effrayé par le pitbull du voisin. Pendant de longues minutes, le chien va courir éperdument, infatigable. Très vite, les automobilistes tentent tout pour le sauver. Ils créent d'abord une barrière de voitures qui roulent au ralenti pour le protéger du reste du trafic. D’autres arrêtent leurs voitures en pleine voie, en vain. L’animal est même passé, un temps, sous une voiture, mais plus de peur que de mal. Et c’est finalement une conductrice qui, après une course de 800 mètres, finit par le récupérer. Très vite, grâce aux réseaux sociaux, sa propriétaire est retrouvée. L’animal est sain et sauf, et aujourd’hui, Bean, c’est son nom, est une petite vedette, à la télévision. Il dispose même, désormais, son compte sur Instagram. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien