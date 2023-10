Conquête de la Lune : la course mondiale sous l'oeil de François Lenglet

Un demi-siècle après les premiers pas sur la lune, la conquête de l'astre nocturne est relancée à pleine vitesse. Mais cette fois-ci, ce n’est pas seulement pour la gloire. Dès 2025, Artémis, l'expédition la plus avancée, pilotée par une coalition de plusieurs pays emmenée par l’Amérique, pourrait faire alunir plusieurs astronautes. Si la fièvre de l'espace est rallumée, c’est d’abord parce que la guerre froide a repris entre les grandes puissances. Tous veulent montrer leur suprématie et développer des systèmes de surveillance spatiaux. C’est aussi parce que le prix des technologies s’est effondré. Dans un simple téléphone d’aujourd’hui, il y a une puissance de calcul 100 000 fois supérieure à celle de l’ordinateur qui avait fait alunir Neil Armstrong en 1969. Le lanceur réutilisable, inventé par Elon Musk, a permis de diviser par 20 le coût du transport. Et, à peine croyable, l’envoi d’un robot indien, en août dernier, n’a coûté que 70 millions d’euros, le prix de dix kilomètres d’autoroute. TF1 | Reportage F. Lenglet, C. Aragona, D. Chambeyron