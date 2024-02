La crainte de nouvelles inondations dans le Pas-de-Calais

Camille, une habitante d'Arques, vient tout juste d'apprendre que l'alerte orange allait être déclenchée. Aussitôt, elle veut vérifier si tout est prêt dans sa maison pour empêcher l'eau de rentrer. Elle a déjà été inondée à deux reprises. "On se demande jusqu'où l'eau va encore monter et ce qu'on devra revivre si on aura encore à quitter une nouvelle fois le logement", nous raconte-t-elle. En novembre et début janvier, la ville de Arques a été inondée trois fois. Il y a eu jusqu'à 1,60 mètres d'eau dans les rues et 400 maisons ont été touchées. À chaque crue, le maire, Benoît Roussel, est sur ses gardes. "On vérifie les informations, on regarde aussi Vigicrues et ses annonces. Puis on passe quelques appels pour vérifier qu'on a tout ce qu'il nous faut", nous explique-t-il. Son inquiétude est partagée par tous les habitants. Stéphanie, une autre habitante, garde sa pompe à eau branchée constamment. Les précipitations devraient arriver cette nuit et s'intensifier demain 7 février, et la nuit prochaine. Les cumuls pourraient atteindre 50 millimètres à certains endroits. TF1 | Reportage M. Fiat, V. Lamhaut, G. Delobette, B. Agirbas