La crainte d’une nouvelle guerre en Israël

La scène a choqué tout Israël hier soir. Au volant d'une voiture blanche, un homme tente de fuir des manifestants israéliens, sous les yeux d'une équipe de journalistes qui diffusent les images à la télévision. La foule sort de force le conducteur, le journaliste complètement stupéfait raconte en plein direct : "C'est un lynchage, ils sont en train de le frapper. La police n'est pas là". Les manifestants de l'extrême droite israélienne l'attaque parce qu'ils ont cru qu'il était arabe et qu'il a essayé de leur foncer dessus. L'homme a survécu, mais son identité n'est pas connue. Une scène qui est le symbole d'un pays qui se déchire, entre Juifs et Arabes israéliens. Dans la ville de Lod, secouée par des manifestations depuis deux jours. Là-bas, ces sont les Arabes qui protestent. Certains auraient incendié un internat religieux juif. Le responsable est complètement sous le choc. "Ici c'est un quartier complètement mélangé. On vivait côte à côte, on partageait tout, c'était la vie la plus normale possible. Et depuis deux jours, tout a explosé", confie-t-il. Même incompréhension pour un autre habitant, arabe cette fois-ci. "Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Arabes ici. Dans ce bâtiment, il y a des familles juives et arabes qui vivent ensemble. C'est dommage ce qu'il se passe", réagit-il.