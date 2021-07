La cuisine italienne, une passion française

Pour humer les parfums d'Italie, nul besoin de traverser les Alpes. La France compte plus de 16 000 restaurants italiens. Nous sommes même les plus gros consommateurs de pizzas au monde, après les États-Unis. La cuisine italienne, une passion française que le chef Simone Zanoni a bien saisi. Au menu du jour, des pennes au pesto et au brocoli. Une recette qu'il réalise comme chaque semaine en famille. Partagée sur les réseaux sociaux, chaque vidéo est visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois. "Quoi de mieux qu'un Italien qui puisse expliquer justement comment faire cuire des pastas al dente, ou pourquoi mettre de l'huile d'olive dans l'eau de cuisson de la pâte. Et surtout la chose la plus importante : pourquoi faire des carbonara sans crème", déclare le chef cuisinier. La jeune entreprise de Simone Zanoni a généré cette année un million d'euros de chiffre d'affaires. Avec ses livres de recettes et son épicerie en ligne, il fait vendre car il est aussi le chef du restaurant d'un palace parisien. Depuis 2016, l'hôtel a misé sur un restaurant italien. Une carte plus accessible à une clientèle internationale. D'autres palaces s'y sont également mis depuis.