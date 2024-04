La décharge sauvage de Villepinte a été nettoyée

Sur une bretelle d'autoroute de Villepinte (Seine-Saint-Denis), il n’y a plus un déchet qui traîne. Il y a un peu plus d'un mois, elle ressemblait à une décharge sauvage. Il a fallu trois jours pour enlever les 450 tonnes de déchets qui s'y trouvaient. Les automobilistes apprécient l'action. “Là, je suis soulagée. C'est bien, ça fait plus propre.”, s’exprime une automobiliste. L'opération de nettoyage a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros. Grand Paris Aménagement, responsable du site, a porté plainte. Seuls ces gravats, en images, sont encore présents. Exposés à l'amiante, ils vont être pris en charge par une entreprise spécialisée. Cet été 2024, le parc des expositions de Villepinte doit accueillir plusieurs épreuves olympiques. Pour que tout reste propre, des blocs de béton ont été installés, mais pas seulement. La mairie de Villepinte a aussi lancé une campagne d'affichage pour prévenir l'information de nouvelles décharges sauvages. Les contrevenants risquent jusqu'à 1 500 euros d'amendes. TF1 | Reportage T. Misrachi, A. Charles-Messance