La décrue révèle l'ampleur des dégâts dans le Pas-de-Calais

Ce samedi, les allées d'un camping sont à nouveau visibles, tout comme les dégâts après l'inondation. Rien à avoir avec la situation au même endroit il y a 48 heures. Même chose pour le pâturage, inondé avec avant hier, et sec ce matin. Que dire de la ville de Thérouanne, sa rue principale sous l'eau en début de semaine et sa mairie. L'île êst redevenue accessible aujourd'hui. "Toutes les voiries sont dégagées, mais il reste de l'eau dans les creux et dans les caves", affirme Alain Chevalier, maire de la ville. La mairie de la ville d'Arques, elle aussi sous l'eau en milieu de semaine, a retrouvé son allure normale. Et du côté de Blendecques, si le terrain de football est toujours inondé, les rues, elles, sont dégagées, grâce à la décrue, mais aussi à l'action des pompiers qui ont fait tourner des pompes toute la matinée. "Les actions de pompages ont permis de réduire la hauteur de l'eau pour permettre au gens de retourner chez eux dans de bonnes conditions", ajoute le commandant Nicolas Degroote, chef du centre de secours des pompiers de Calais. Toutes les méga-pompes, venues de toute l'Europe vont rester en action, au moins jusqu'à la semaine prochaine. TF1 | Reportage P. Gallacio, M. Merle, J. Robichon