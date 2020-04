La DGA teste les masques grand public avant de les homologuer

D'ordinaire, ils testent des masques à gaz militaires ultra-sophistiqués. Face à l'urgence dans la lutte contre le coronavirus, les experts de la Direction générale de l'armement passent au crible les masques destinés au grand public. Trois mille prototypes ont été testés en quelques semaines. La vérification commence par une inspection visuelle du design, l'objectif étant que l'accessoire soit respirable et donc qu'il puisse être porté plusieurs heures d'affilée. La DGA mesure ensuite la filtration des fines particules. Pour être conforme et être mis sur le marché, un masque doit filtrer au moins 70% des gouttelettes de salive émises par celui qui le porte.