La difficile cohabitation entre les néo-ruraux et les locaux

Yvan Jarnias ne peut plus exploiter ces terres qu'il louait. Un nouveau propriétaire venu de Marseille est installé dans cette immense bâtisse et a décidé de l'expulser l'an dernier. Les deux hommes ne s'adressent plus la parole et l'affaire est désormais devant le tribunal. Buis-les-Baronnes, charmante commune de la Drôme provençale, 2 200 habitants l'année et un maire éberlué par des courriers envoyés par des nouveaux administrés. Dans celui-ci, une nouvelle résidente se plaint d'avoir chuté à cause d'une racine platane sur la place du village. Et certaines demandes le font vraiment sourire. À Crest, ces dernières années, des citadins ont débarqué en masse, attirés par la vallée du bio. Des familles qui se déplacent à vélo, des magasins bio, des cafés. À la sortie de l'école, on a mesuré le bonheur de ceux qui sont arrivés et la réserve de ceux qui les ont vu arriver. Une cohabitation difficile. Il y aurait même des tensions selon le maire qui n'apprécie guère le comportement de certains nouveaux venus. Qui sont ces néoruraux ? Amélie est venue de Marseille et ils sont nombreux dans ce quartier. L'appel de la campagne, la douceur de vivre. Amélie a créé un atelier peinture pour enfants et s'étonne qu'on lui parle de sectarisme. Et certains sont bien décidés de transformer le quotidien des Crétois. Nicolas Sizaret est arrivé de Lyon il y a sept ans. Désormais Conseil municipal dans l'opposition, il n'y a pas assez de pistes cyclables dans la ville selon lui. Les opposants au maire ont même réussi à faire capoter un gros projet d'investissement : un parc aquatique à la sortie de la ville. C'était le rêve d'Hervé Mariton. Et les moyens les plus modernes ont été utilisés pour faire plier le maire. Ce dernier se dit s'inquiéter pour l'avenir de Crest. Étrange paradoxe pour une commune qui accueille chaque année une centaine de nouveaux arrivants. T F1 | Reportage A. Etcheverry, R. Roiné