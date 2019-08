La difficile survie des hôtels ruraux

La désertification rurale ne touche plus désormais que les services publics et les petits commerces. Les hôtels de campagne, qui proposent moins de 15 chambres, sont aussi victimes de ce phénomène. Chaque jour, un établissement de ce genre ferme ses portes, pas forcément faute de client mais à cause des investissements à réaliser chaque année. Mais, qui sont ces professionnels qui résistent ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.