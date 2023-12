La fabrique d’un son d'exception : stars des pianos

StanWay a deux manufactures, l’une à New York et l’autre dans le nord de l’Allemagne. À titre exceptionnel, nous avons pu filmer la fabrication de ces bijoux. Enzo Ungauer est notre guide. Il nous dévoile quelques secrets du son Steinway. Tous les matins, un ballet bien réglé se met en place. Il s’agit de construire la ceinture d’un modèle D, 20 couches de bois, pas moins, 17 d’érable et trois d’acajou. La machine avec laquelle ils les façonnent date de 1880, la fierté a traversé les siècles. Un piano à queue compte 12 000 pièces, beaucoup de bois, bien sûr, mais de la fonte. C’est la colonne vertébrale de l’instrument. Steinway fabrique toutes les pièces de ses pianos. C’est ce qui le rend serein face à la concurrence, notamment, asiatique. Au quatrième étage, c’est le Graal, la salle de choix. C’est là que les plus grands concertistes viennent choisir leur compagnon de jeu, entre 100 000 et 150 000 euros l’unité, le prix de la perfection. Le secret est là, l’exigence que chacun a apporté à son travail a créé un standard Steinway. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, E. Schings