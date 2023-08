La feta : un trésor grec

Il suffit de déambuler dans les ruelles à l'heure du repas, pour en voir sur toutes les tables. Plus qu'un fromage, la feta est un symbole en Grèce. Dans la fromagerie Ayopoyiavvns Typokomika en Thessalie (Grèce), c'est évidemment le produit phare et Mike Agorogiannis en vend de plusieurs sortes. Depuis 1950, l'entreprise familiale écoule près de 60 kilogrammes de feta chaque semaine. Il faut dire que les Grecs eux-mêmes en raffolent. Depuis 1992, le fromage doit impérativement venir de Grèce, pour s'appeler feta et respecter un procédé ancestral de fabrication. Nous sommes en Thessalie, la région la plus productive. La famille Lytras a conservé des méthodes artisanales, avec du lait de brebis uniquement. Il est d'abord pasteurisé puis fermenté. Le fromage est ensuite conservé et affiné pendant au moins deux mois dans la saumure. C'est un mélange d'eau pasteurisée et de sel pour éviter des contaminations au contact de l'air. Le patron vient lui-même contrôler régulièrement chacun des sceaux à la main. Si tout fonctionne, il va en rajouter une fois ou deux jusqu'à la fermeture définitive de conserves. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Adda, C. Moutot