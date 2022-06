La fièvre des examens du Gaokao en Chine

Un dispositif exceptionnel a été mis en place pour cet examen hors norme. Des lycéens sont escortés par la police dans des bus. Ils sont en route pour passer le Gaokao, l'équivalent du bac en Chine. Cette année 2022, 12 millions d'élèves sont enregistrés. C'est un record. Tout le pays est mobilisé. La police est présente jusqu'aux abords des lycées à Pékin. Il est interdit de klaxonner. Rien ne doit perturber la concentration des élèves. La préparation est intensive, avec beaucoup de pression, car cet examen a la réputation d'être le plus difficile au monde. Au programme, chinois, maths ou encore langues étrangères. Pas le droit à l'échec, car c'est l'unique porte d'entrée vers les universités les plus prestigieuses et la promesse d'une vie meilleure pour les plus modestes. Dans certains villages, des cadeaux exceptionnels sont promis aux lauréats. En 2020, deux étudiants ont reçu un appartement chacun d'une valeur de 112.000 euros. Alors, les familles veulent offrir les meilleures chances à leur petit prodige. Tous ici ont posé un, voire deux jours de congé. Les bras chargés de cadeaux pour certains. Ils guettent la moindre nouvelle sur leur téléphone. Les résultats seront annoncés dans trois semaines, en attendant les élèves ont encore deux jours pour faire leurs preuves. T F1 | Reportage M. Zambrano, Y. Hu