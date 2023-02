La fin des certificats médicaux ?

Des certificats pour le sport, mais aussi pour les crèches, les écoles ou l'entreprise. Jérôme Marty, généraliste de Haute-Garonne en remplit une vingtaine par semaine et la plupart pourraient être évités. En soi, cela ne prend que quelques minutes, mais mis bout à bout cela représente deux heures par semaine, qui pourraient être mieux utilisées. Selon les conclusions d'un rapport commandé par le ministre de la Santé."Il est urgent que le certificat médical devienne une exception..." Lesquels seront supprimés lesquels resteront indispensables ? Il est trop tôt pour le dire. Le gouvernement arrêtera ses choix au printemps. Dans les clubs de sports, où les certificats sont exigés pour d'évidentes raisons d'assurance, on rappelle que la réglementation a déjà été assouplie. Une autre piste consiste à pouvoir utiliser le même document pour plusieurs activités. En clair, si votre enfant pratique le handball, le certificat pourrait servir pour l'inscrire au tennis ou à la danse classique et ainsi libérer l'agenda des médecins et celui des parents.. TF1 | Reportage O. Levesque. M. Chaize. I. Zabala