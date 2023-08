La fin du ticket de caisse : vraiment ?

Un ticket de caisse imprimé ne devrait être qu'un lointain souvenir. Qu'en est-il deux semaines après sa suppression ? Nous vous avons posé la question et effectivement, de nouvelles habitudes semblent s'être installées. "On me le propose systématiquement maintenant.", dit une passante, croisée par l'équipe du 20H. Systématiquement, ce n’est pas si sûr. Certains commerçants ne jouent pas encore le jeu. Pourtant, la règle est claire. Les tickets de caisse et de carte bancaire ne doivent plus être imprimés automatiquement, sauf lorsqu'ils servent de garantie pour des produits électroménagers, par exemple, dans l'hôtellerie et la restauration, ou pour des services supérieurs à 25 euros. Pour en avoir le cœur net, nous avons fait nous-mêmes le test dans des commerces. Il y en a qui, comme dans de nombreuses boutiques, nous proposent de nous envoyer par mail le ticket, conformément au décret. Mais d'autres boutiques ne respectent pas cela. Plus que de la bonne volonté, les commerçants doivent encore mettre à jour leur matériel, pour faire disparaître définitivement les 12,5 milliards de tickets, imprimés chaque année au pays. TF1 | Reportage L. Adda, H. Riou du Cosquer, M. Derre