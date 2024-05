La flamme à Marseille : les jeux commencent !

Le secret était très bien gardé. Jul, le rappeur marseillais, l'enfant du pays, a eu l'honneur d'allumer le chaudron olympique. Scène de liesse à Marseille. Quelques instants, plus tôt, le Belem entrait dans le Vieux-Port après douze jours en mer, accueilli par une Marseillaise. La Patrouille de France s'invite à la fête, dessine dans le ciel de la cité phocéenne les anneaux olympiques avant de survoler Marseille aux couleurs de la France et coiffer le Belem d'une couronne tricolore. Au tour de l'orchestre d'entamer l'hymne olympique. Florent Manaudou, le champion de natation, transmet la flamme à Nantenin Keïta, championne paralympique d'athlétisme, puis au rappeur Jul. Les premiers relayeurs d'un parcours qui doit durer un mois et demi jusqu'au début des Jeux olympiques. TF1 | Reportage I. Bornacin