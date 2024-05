La flamme et le Belem dans le canal de Corinthe

Grande classe en mer Égée, le Belem navigue sous un grand ciel bleu. À bord, la flamme est protégée du tangage. Mais c'est le moment d'une première manœuvre délicate sous les encouragements d'une fanfare qui joue La Marseillaise. "À ce que j'ai compris, nous, on fait quinze mètres de large et Corinthe, il y a 24 mètres de chaque côté. Donc, il ne va pas falloir dévier de la route", affirme Julien Prévost, équipage du Belem. Le canal de Corinthe, c'est une percée de six kilomètres qui a convoqué l'ensemble de l'équipage sur le pont pour assister au spectacle. C'est un passage salué aussi par les chanceux perchés au-dessus du pont. Le canal de Corinthe est une voie d'eau artificielle construite à la fin du XIXe siècle qui économise 400 kilomètres de route, tout le contour du Péloponnèse pour rejoindre la mer Ionienne. C'est un petit raccourci dans un grand décor. Le Belem sort gonflé à bloc, tout va bien. Le voyage continue vers Marseille. TF1 | Reportage F. Leenknegt