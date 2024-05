La folie Bretzel : la star des boulangeries

Devant la boulangerie “La Petite Alsacienne”, il faut parfois attendre jusqu’à 30 minutes pour s’en procurer. Nous sommes en plein Paris, pourtant le Bretzel alsacien, vendu sur les lieux près de deux euros l’unité, est devenu la nouvelle star du quartier. "Ça se mange à toute heure et sans fin", dit une interviewée. La recette qui fait craquer les clients, Jeremy Hadjadj, artisan boulanger, ne l’a pas inventé. Elle date en réalité du moyen age, c’est sa femme alsacienne qui lui a transmis. L’artisan façonne jusqu’à 800 bretzels chaque jour. Il produit en continu de 7 h à 17 h, et propose de nouvelles créations chaque semaine. Il n’y pas que dans cette boulangerie parisienne que le Bretzel est un succès. Qu’il soit gratiné, fourré, ou même sucré, il se vend de plus en plus. Un célèbre parc d’attraction américain en a même créé un à son effigie. Dans une usine alsacienne, spécialiste de Bretzel surgelé, la demande a explosé, elle fabrique 800 mille par jour, quatre fois plus qu’il y a dix ans. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Laurent, J. Revol