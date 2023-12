Les compléments alimentaires sont-ils vraiment efficaces et sans danger ?

Collagène, magnésium, vitamines en tout genre... Les compléments alimentaires prennent de plus en plus de place dans nos placards. Près de six Français sur dix en ont consommé l'année dernière. Le marché est florissant, avec un chiffre d'affaires qui a doublé en dix ans. Il représente aujourd'hui 2,6 milliards d'euros. Dans cettepharmacie, il y a pas moins de 10 000 références, en gélule, en sachet ou en comprimés, il y en a pour tous les prix et tous les âges. Aucun de ces produits n'est remboursé par la Sécurité sociale, car ce ne sont pas des médicaments. Mais cela ne freine pas la demande, elle a augmenté de 20% en un an dans cet établissement. La plupart du temps, les compléments alimentaires sont vendus en parapharmacie. Mais il est très facile de s'en procurer sur Internet en quelques clics, avec parfois des promesses miraculeuses. Alors sont-ils vraiment tous efficaces ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Topenot, T. Valtat