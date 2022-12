La folle fête des Bleus

Toujours plus fort, comme si le volume de la sono devait être proportionnel à leur espoir. Dans l'intimité de leurs vestiaires, cet instant est d'abord le leur. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont exulté. Puis ils ont écouté les mots d'un président de la République ému qui s'est invité. Il y a eu des étreintes joyeuses et des félicitations pour chacun. "On est en finale !", s'écrie Olivier Giroud. Ce qui résume parfaitement la situation. Emmanuel Macron se charge de fixer le cap. Plusieurs générations de champions du monde sont là aussi. Des anciens, tels que Marcel Desailly, qui est rattrapé aux nombres de sélection par Antoine Griezmann, et des plus récents comme Blaise Matuidi, nostalgique d'une telle euphorie. À trois heures du matin, les voilà de retour à l'hôtel. Pour aller se coucher ? Pas vraiment. Ils ont même réveillé Adrien Rabiot qui est malade et privé du match. Il a filmé la scène de tout en haut. À croire que ce refrain qu'ils ont adopté pour ce Mondial ne s'arrête jamais. Pourvu qu'il résonne encore dimanche soir prochain. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier