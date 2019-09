La France crée-t-elle beaucoup d'emplois ?

Selon les derniers chiffres publiés par l'Insee, 46 000 emplois nets ont été créés dans le secteur privé par les entreprises au deuxième trimestre de cette année 2019. Cela fait dix-sept trimestres de suite que l'Hexagone a réalisé cette performance. Au total, un million depuis mars 2015. Qui embauche ? Et si le nombre d'emplois augmente, est-ce qu'on peut imaginer que le chômage va baisser ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.