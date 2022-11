La France derrière les Bleus : c'est maintenant !

On vous a senti un peu pressé, c’était même franchement difficile de vous parler. Bon nombre d’entre vous avaient un rendez-vous. Dans 45 minutes, vous serez plusieurs millions à suivre le coup d’envoi. Alors, toute la journée, la pression est montée, jusque dans les cours de récré. C’est l'espoir d’une victoire, pour réchauffer l’ambiance en cette soirée d’automne. Une boutique a vu défiler par dizaine les supporters retardataires, ceux qui sont venus acheter le maillot à la toute dernière minute pour cette soirée télé en famille, ou en couple. Dans les bars, on se prépare et on est prêts à mouiller le maillot. Le maquillage tricolore est de rigueur. C’était le plaisir de se retrouver, il y a quelques instants à Annecy. On attend 250 personnes. Une bande de copains s’est dépêchée de rentrer. “On est content de se retrouver tous ensemble, pour soutenir l’équipe de France”, explique l’un d'entre eux. “Je n'attendais que 19 heures pour attendre le match et pour voir la France gagner”, rajoute un autre. TF1 | Reportage D. de Araujo, A. Basar, Y. Matisse