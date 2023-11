La France des solutions : le foodtruck est dans l'Ehpad !

À Annecy, un petit camion bleu vend à l'heure du déjeuner des sandwichs, des salades et des plats du jour. Rien de spécial en apparence si ce n'est son emplacement au cœur de l'Ehpad "Fondation du Parmelan ". Deux résidentes se trouvent à la caisse : Francette Lotz et Suzanne. Avant sa retraite, Francette était commerçante. Pour déjeuner, les clients peuvent s'attabler dans le jardin de l'Ehpad. Des salariés du quartier sont déjà des habitués. Marc Vrhovac, cuisinier à l'Ehpad, confectionne désormais ses plats en plus grande quantité, de quoi alimenter les résidents, mais aussi le foodtruck. Ce sont les mêmes repas qui sont servis, que des produits frais. Marc souhaite casser les clichés sur la cuisine en Ehpad. Le foodtruck a été loué sur les fonds de l'établissement. C'est aussi un dossier salarié qui y travaille. Pour chaque repas, 1,50 euro est reversé pour la construction d'une unité Alzheimer. Face au succès, le directeur, Stéphane Richard, fourmille d'idées. Il envisage d'ouvrir une microbrasserie l'année prochaine où les résidents pourront fabriquer leur propre bière, mais aussi une microcrèche. En attendant, grâce au don d'une entreprise, il s'apprête à acheter un nouveau camion, deux fois plus grand. TF1 | Reportage D. Sitbon, M. Gatineau