La France est-elle en train de relocaliser l’industrie de la santé ?

La relocalisation des industries stratégiques était l'une des promesses d'Emmanuel Macron. Mais certaines entreprises n'ont pas attendu l'appel du gouvernement et ont pris les devants. C'est le cas de PSA de Mulhouse, qui produit désormais des masques pour l'ensemble du groupe. En s'appuyant sur une entreprise de chimie, le gouvernement souhaite également relocaliser une trentaine de principes actifs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.