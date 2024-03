La France est-elle enfin passée en économie de guerre ? La mise au point de François Lenglet

La première chose, c’est d'aider militairement les Ukrainiens, est-ce que la France est enfin passée en économie de guerre ? Selon François Lenglet, le secteur industriel de l’armement, qui compte 4 000 entreprises en France, produit à des cadences inhabituelles. MBDA, fabricant de missiles, a doublé ses commandes en 2023 à dix milliards. Mais les difficultés sont considérables. "On manque de poudre pour les obus et de matière première pour la poudre parce que la Chine a interrompu ses livraisons. Les banques rechignent à financer le secteur, mal jugé par leurs actionnaires. Et ce n’est pas propre à la France. En Bavière, l’usine fabriquant le missile Taurus, est à l’arrêt depuis 2019. Or, le redémarrage de notre base industrielle est vital pour l’Ukraine, car on est passé d’une guerre des stocks à une guerre de la production." précise-t-il. D'après François Lenglet, la Russie est en avance, d’où les efforts de la Commission européenne pour doubler le nombre d’obus livrés à Kiev, qui est passé à un million par an, la France n'en a fourni que 3%. La Commission européenne voudrait doubler encore ce nombre cette année, sur le modèle de ce qui avait été fait pour les vaccins Covid. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | F. Lenglet