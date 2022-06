La France frappée par de violents orages et la grêle

On entend le bruit assourdissant de la grêle sur les toits des voitures. Scène étonnante en Saône-et-Loire et à 100 km plus au sud. Durant une dizaine de minutes, les habitants pris au dépourvu ne peuvent plus sortir. Le 20 juin, à Bordeaux, la même situation était encore plus impressionnante. Beaucoup se demandaient si leur pare-brise allait tenir sous l'assaut des grêlons. Les pompiers sont intervenus 800 fois dans le département. Même les rideaux baissés n'ont pas résisté et le village de Peujard, lui, s'est retrouvé soudain comme en hiver. En Charente-Maritime, à la Barde, on fait le compte des destructions. Le 20 juin, en moins de cinq minutes, les tuiles d'une centaine de maisons ont été emportées et brisées. Il était impossible de fuir en voiture. Après une nuit blanche, des familles entières se mobilisent avec les moyens du bord pour isoler leurs maisons des prochaines intempéries. Plus au sud, à Nousty, les toitures n'ont pas tenu. Les pompiers ont dû intervenir près de 500 fois dans le département pour venir en aide aux sinistrés. Dans les départements touchés, les grêlons atteignent la taille d'une balle de tennis. Un phénomène inhabituel qui a surpris tous les habitants que nous avons rencontrés. T F1 | Reportage B. Christal, S. Agi