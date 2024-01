La France n'acceptera plus d'imams payés par l'étranger

L’annonce a été faite par le biais d’une lettre adressée aux pays concernés, sous la signature du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. “À compter du 1er janvier 2024 (...) la France n’acceptera plus de nouveaux imams détachés.”, déclare-t-il. C'est-à-dire des fonctionnaires formés et envoyés par leurs pays d'origine. Leur nombre a déjà diminué ces dernières années. Ils étaient à 300 en 2020 et ne seraient plus que 180 en 2023 à officier dans les mosquées, selon les associations religieuses, les deux tiers rémunérés par l'Algérie et le reste par la Turquie où les prêches sont redirigés par un organisme du gouvernement. Pas question pour autant de renvoyer les imams étrangers déjà présents dans l’Hexagone. Mais à partir d'avril 2024, ils devront changer de statut et être rémunérés sous contrat français, directement par les mosquées. C’est clairement insuffisant pour certains grands imams, comme Tareq Oubrou, de Bordeaux. Le ministère de l'Intérieur promet d'ailleurs d’aider à multiplier le nombre de formations pour les imams sur le sol français, dans le respect de la laïcité. TF1 | Reportage M. Desmoulins, I. Bornacin, T. Lesgoirres