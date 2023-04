Toujours plus de centenaires en France : quels sont leurs secrets ?

Chaque semaine, Marie-Louise a droit à un thé dansant. C'est une passion qui la maintient en forme. Elle vient de fêter ses 100 ans, vit avec sa fille à Elnes dans le Pas-de-Calais, là où elle est née et a vécu toute sa vie. Le coup de fourchette est toujours alerte même si son régime est restreint. Marie-Louise a exercé de nombreux petits métiers dans sa vie. Cette centenaire nous confie avoir une vie simple et ne jamais avoir été stressée. Et à son âge, elle prend encore plus son temps. Depuis 1970, la population des centenaires a été multipliée par 30. Mais, il n'y a pas de parité en la matière. Il n'y a que 14 % d'hommes. C'est notamment le cas de Marcel Lasalle. Ce centenaire vit toujours avec son épouse, qui semble être l'un de ses secrets de longévité. Notre pays compte 30 000 centenaires. Nous sommes les champions d'Europe, suivis par l'Espagne et l'Italie. Il y a également les supercentenaires comme Colette Maze, 109 ans. Son secret, c'est entre autres une passion pour la musique qui la transporte. Mais le vrai secret de sa jeunesse est son état d'esprit. TF1 | Reportage L. Delsol, M. Izard, V. Lamhaut