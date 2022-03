La France peut-elle produire plus de blé ?

Pour Patrick Langlois, c'est déjà l'heure des semis. Il cultive un peu plus de 100 ha de céréales : du blé, du maïs, de l'orge. Mais pour éviter une crise alimentaire, l'État veut l'inciter à produire davantage. Seul problème : produire où ? Seule option pour lui, exploiter à nouveau les terres laissées au repos. Un texte européen prévoyait d'imposer 4 % de jachère aux agriculteurs, mais avec la guerre en Ukraine, tout pourrait changer. Ses 2 ha de sols inexploités, très secs, peuvent-ils devenir cultivable soudainement ? En théorie, 2 ha de blé, c'est 60 000 baguettes de pains, mais en théorie seulement. Les hausses de production n'interviendront pas avant juillet 2023. Doit-on s'inquiéter d'une pénurie ? Cet expert nous rappelle que la France est autosuffisante en blé. Plusieurs pays d'Afrique du Nord, dépendant jusqu'ici des céréales russes et ukrainiennes, comptent maintenant sur la France pour éviter une crise alimentaire. TF1 | Reportage D. de Araujo - C. Casanova - A. Ponsar